Сделать 2 баннера

$50
БаннерыЗавершен27 заявок433 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать 2 баннера 468х60 и 2 100х100 для сайта wmzwmr.ru Вот наброски речёвок:

Меняй сегодня. Завтра будет поздно!

Ищеш лучший курс - тебе сюда!

Реальный обмен по реальным курсам!

Обмен для всех, партнерам подработка!

Поменяй и удивись!

У нас меняют все!

Лучшие курсы, лучшая партнерка!

Нам доверяют!

Реальный обмен для реальных людей!

Выгодно, быстро, доступно!

16 лет назад
AlexAxe
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$35
2 дня
Хорошо выполненная и качественная работа. Очень понравился исполнитель. Всё было сделано быстро и красиво.
Приятный в общении, вежливый заказчик. Оплата произведена без задержек.
ofeliya
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$30
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сотрудничеством довольна, ответственный и порядочный заказчик! Работается легко.
  • Похожие заказы

  • Прописать ссылку в флэш-баннере

    $5

    Есть баннер, проблема в том, что на нашем сайте баннер не кликабельный. Видимо, ссылка прописана как-то не так (я в этом не разбираюсь) и должен быть иной способ. Баннер и исходник прикрепляю.

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash банер

    $10

    Требуется изготовить flash банер 468x60 весом не более 35840 Б. для сайта: www.ceramogranit.net

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Серия баннеров GIF

    Добрый день, Интересует создание серии баннеров для медицинского сайта. Баннеры будут посвящены лечению разных заболеваний: «лечение простатита» «лечение ЗПП» «любые анализы» «ведение беременности» «кардиология» И т.д.. Таких баннеров на первом этапе может быть около 15.. в перспективе еще как минимум 15 Рассматриваем GIF анимацию. ...

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен логотип и баннер

    Вообщем нужна помощь. нужно сделать качественный баннер и логотип, которые можно разместить на ди-джейском сайте www.promodj.ru

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • 500на600 rich срочно

    $50

    Срочно нужен банер 500 на 600 формата Richmedia Размер flash баннера не должен превышать 50 КБ 2. Геометрические размеры Gif и Flash файлов для баннеров статического размера должны точно соответствовать размерам рекламного места, на котором будет производиться размещение. 3. Flash ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Окно и ребенок

    $10

    Нужна картинка, пластиковое окно, за ним мальчик 3-5 лет протянувший руку чтобы его открыть или в крайнем случае просто смотрящий в него, или стоящий на подоконнике. Желательно рисованый стиль, или хотя бы окно и мальчик были ...

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Анимированный гиф баннер

    Нужен художник (Photoshop / After Effects / 3D) способный нарисовать анимированный gif баннер с вращающейся (на столе например) монетой. 7 кадров - оборот на 180. 12 кадров - 360. Все кадры кроме 1 и 7 ...

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Баннер (4 буквы и шар земной)

    Итак, 4 буквы стандартного шрифта красиво и эффектно выстраиваются рядышком, может быть на фоне вращающегося земного шара. если быт лаконичным, то это больше как сплешскрин :) + доп функция выбора языка (языки - их название, путь ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен gif-баннер 468*60

    $10

    Нужен gif баннер, формат 468х60 Оплата: 10 wmz Срок: 24-36 часов, т.е. до завтра :) Не беспокоить: людям без портфолио. Спасибо. Жду ваших предложений, можно сразу в аську _535_989_

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад