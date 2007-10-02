Анимированный гиф баннер

Нужен художник (Photoshop / After Effects / 3D) способный нарисовать анимированный gif баннер с вращающейся (на столе например) монетой. 7 кадров - оборот на 180. 12 кадров - 360. Все кадры кроме 1 и 7 должны быть соответствующим образом размыты, задний и передний край должны размываться согласно перспективе по эллиптическим орбитам каждой точки. Полныл оборот от 1/4 до 2 секунд в живом баннере. Показывать баннеры с раскадровкой по 1 секунде кадр.

Вращать будем не только монеты но и другие предметы, иконки и прочую мелочь