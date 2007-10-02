Баннер (4 буквы и шар земной)

Итак, 4 буквы стандартного шрифта красиво и эффектно выстраиваются рядышком, может быть на фоне вращающегося земного шара. если быт лаконичным, то это больше как сплешскрин :)

+ доп функция выбора языка (языки - их название, путь к флагу, урл - берутся их xml файла, путь к которому даётся в флешварсах). Далее прогресс бар, когда выбрали язык и загружается страница.