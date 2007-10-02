Нужен gif-баннер 468*60

Нужно несколько баннеров для моего сайта. Подробности через приват.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен gif баннер, формат 468х60
Оплата: 10 wmz
Срок: 24-36 часов, т.е. до завтра :)
Не беспокоить: людям без портфолио.
Спасибо. Жду ваших предложений, можно сразу в аську _535_989_
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