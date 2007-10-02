Нужен gif-баннер 468*60

$10
БаннерыЗакрыт6 заявок162 просмотра
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Нужен gif баннер, формат 468х60

Оплата: 10 wmz

Срок: 24-36 часов, т.е. до завтра :)

Не беспокоить: людям без портфолио.

Спасибо. Жду ваших предложений, можно сразу в аську _535_989_

16 лет назад
Kvorum
Гость 
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
ostrovsky
Игорь 
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-2)
16 лет назад
$40
1 день
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