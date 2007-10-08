Flash банер

Нужна картинка, пластиковое окно, за ним мальчик 3-5 лет протянувший руку чтобы его открыть или в крайнем случае просто смотрящий в него, или стоящий на подоконнике. Желательно рисованый стиль, или хотя бы окно и мальчик были ...