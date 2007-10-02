500на600 rich срочно

Нужна картинка, пластиковое окно, за ним мальчик 3-5 лет протянувший руку чтобы его открыть или в крайнем случае просто смотрящий в него, или стоящий на подоконнике. Желательно рисованый стиль, или хотя бы окно и мальчик были ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно нужен банер 500 на 600 формата Richmedia
Размер flash баннера не должен превышать 50 КБ
2. Геометрические размеры Gif и Flash файлов для баннеров статического
размера должны точно соответствовать размерам рекламного места, на котором
будет производиться размещение.
3. Flash баннер не выше 6-й версии
4. При нажатии (клике) на рекламные материалы в формате Flash рекламируемый
сайт должен открываться в новом окне браузера.
5. Рекламный баннер должен иметь видимые границы (обведен в рамку, не
совпадающую с цветом фона).
Требования для учета переходов
http://www.adbn.ru/adv/rich-media_links/
ПРИМЕЧАНИЕ: Исходных материалов нет, сценарий такой:
На сайте www.darissimo.ru есть банер, идея такая же! реклама интернет магазина подарокв, слоган "одарим всех" только нужен более красиый и качественный.
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