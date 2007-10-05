Окно и ребенок

Нужен художник (Photoshop / After Effects / 3D) способный нарисовать анимированный gif баннер с вращающейся (на столе например) монетой. 7 кадров - оборот на 180. 12 кадров - 360. Все кадры кроме 1 и 7 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна картинка, пластиковое окно, за ним мальчик 3-5 лет протянувший руку чтобы его открыть или в крайнем случае просто смотрящий в него, или стоящий на подоконнике.
Желательно рисованый стиль, или хотя бы окно и мальчик были в одном стиле. В принципе это может быть обработанной фотографией.
Подписей никаких не нужно.
Ширина 262 px
Размещаться будет на сайте www.e-stal.biz
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