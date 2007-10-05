Окно и ребенок

Нужна картинка, пластиковое окно, за ним мальчик 3-5 лет протянувший руку чтобы его открыть или в крайнем случае просто смотрящий в него, или стоящий на подоконнике.

Желательно рисованый стиль, или хотя бы окно и мальчик были в одном стиле. В принципе это может быть обработанной фотографией.

Подписей никаких не нужно.

Ширина 262 px

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