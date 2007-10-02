Серия баннеров GIF

Предлагаю работу по созданию баннеров: 88X31 ( до 1,1 кб ), 100X100 ( до 4 кб ) и 468X60 ( до 15 кб ) Gif и другие размеры в едином стиле ( анимация желательна ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Интересует создание серии баннеров для медицинского сайта.
Баннеры будут посвящены лечению разных заболеваний:
«лечение простатита»
«лечение ЗПП»
«любые анализы»
«ведение беременности»
«кардиология»
И т.д..
Таких баннеров на первом этапе может быть около 15.. в перспективе еще как минимум 15
Рассматриваем GIF анимацию. размер для каждого 468х60 и 100х100
Скидывайте предложение за блок в 15 баннеров.
В предложении должна быть
- стоимость
- срок
- какой % предоплаты.
- ваши работы
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