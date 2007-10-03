Новые баннеры в партнёрскую программу

Предлагаю работу по созданию баннеров: 88X31 ( до 1,1 кб ), 100X100 ( до 4 кб ) и 468X60 ( до 15 кб ) Gif и другие размеры в едином стиле ( анимация желательна ), для привлечения посетителей на сайт. Требования: оригинальность, легкость, чтобы не моргал как бешеный. Тематика - интернет-казино. Мне не важна скорость изготовления баннеров. Главное оrigинальность и вызвать желание у того, кто увидит Вашу работу - по баннеру щёлкнуть, даже если он не игрок. Логотип на главном баннере (в кореле есть!) http://ryletka.ru