Баннеры для сайта

Необходимо произвести небольшой редизайн торговой площадки, создать логотип. Сложность проекта в том, что торговая площадка лицензирована, исходные коды страниц сайта кодированы Zend и ориентироваться можно только на подбор подходящих элементов вместо текущих.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать один-два оригинальных баннера, четко отражающих суть проекта и рассчитанных на определенную целевую аудиторию.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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