Баннеры для сайта

Приветствую! Создать несколько несложных банеров adalt темы Тематика магазина - геи/би/лесби/транс кино Желательно на банерах указывать , что магазин во свех нишах(геи/би/лесби/транс ) и главное чтобы было понятно, что это магазин! Варианты доп. текста для банеров - ...