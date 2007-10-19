Баннеры и логотип проекта

Нужно сделать баннер. Фразы, которые должны быть на баннере. "select.by" "Все Банки Беларуси" "Все Кредиты" "Все Вклады" Размеры 120*50 или 120*60 Баннер будет размещаться вот тут: http://expoforum.by/ru/year_08/december/bank08 справа в разделе "информационная поддержка" Пожелания к дизайну: Адрес сайта должен быть крупным и хорошо видимым (без заглавных ...
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Требуется разработка серии статических и анимированных баннеров всех размеров (468x60, 100x100, 88x31) для сайта.
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