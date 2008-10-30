Баннер для сайта

Нужно сделать баннер.

Фразы, которые должны быть на баннере.

"select.by"

"Все Банки Беларуси"

"Все Кредиты"

"Все Вклады"

Размеры 120*50 или 120*60

Баннер будет размещаться вот тут: http://expoforum.by/ru/year_08/december/bank08

справа в разделе "информационная поддержка"

Пожелания к дизайну:

Адрес сайта должен быть крупным и хорошо видимым (без заглавных букв). Можно ради этого убрать логотип.

Лушче если у баннера будет небольшая рамка, чтобы он выделялся относительно остальных. Хоть в 1 пиксель шириной.

Предлагайте Ваши варианты.

Один из вариантов в прикреплённом файле.

Нужно сделать похожее, только крупнее и красивее.

Можно и gif и flash.