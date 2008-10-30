Баннер для сайта

Необходим дизайнер на постоянной основе для создания баннеров для сайта клуба директоров ИТ 4CIO.Ru. Баннеры "событийные", либо для размещения рекламы партнеров. Основное требование - соответствие стилю сайта. Далее выбор будет производится по: - креативу - скорости реакции - стоимости услуг Пожалйуста, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать баннер.
Фразы, которые должны быть на баннере.
"Все Банки Беларуси"
"Все Кредиты"
"Все Вклады"
Размеры 120*50 или 120*60
Баннер будет размещаться вот тут: http://expoforum.by/ru/year_08/december/bank08
справа в разделе "информационная поддержка"
Пожелания к дизайну:
Адрес сайта должен быть крупным и хорошо видимым (без заглавных букв). Можно ради этого убрать логотип.
Лушче если у баннера будет небольшая рамка, чтобы он выделялся относительно остальных. Хоть в 1 пиксель шириной.
Предлагайте Ваши варианты.
Один из вариантов в прикреплённом файле.
Нужно сделать похожее, только крупнее и красивее.
Можно и gif и flash.
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