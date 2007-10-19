Надо нарисовать на Flash баннер размерами 313x650

БаннерыЗавершен1 заявка249 просмотров
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Необходимо нарисовать на Flash баннер размерами 313x650.

Необходимо:

Отрисовать раскадровку по уже имеющемуся сюжету во Flash.

Согласовать и утвердить с нами раскадровку.

Создать баннер на базе раскадровки.

Ждем Ваших предложений, просьба указать стоимость и срок, а так же ссылку на Ваше портфолио.

16 лет назад
Jalart
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
u-web
Юрий 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$50
1 день
Работа выполнена качественно и в приемлемые сроки, все комментарии при работе былы учтены.
Четкая постановка задачи. Своевременная оплата. Положительные впечатления от сотрудничества.
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