Надо нарисовать на Flash баннер размерами 313x650

Необходимо нарисовать на Flash баннер размерами 313x650.

Необходимо:

Отрисовать раскадровку по уже имеющемуся сюжету во Flash.

Согласовать и утвердить с нами раскадровку.

Создать баннер на базе раскадровки.

Ждем Ваших предложений, просьба указать стоимость и срок, а так же ссылку на Ваше портфолио.