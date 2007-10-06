Переделка flash баннера

$20
БаннерыЗакрыт11 заявок198 просмотров
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Требуется переделать баннер: изменить размер, изменить телефон. Исходники имеются.

Размер исходников: 240х400 и 400х100.

Требуемый размер переделанного варианта: 180х150.

Исходники прилагаются.

Оплата: 500 рублей.

Оплата по факту выполнения.

16 лет назад
axr
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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