Флэш баннер срочно

Требуется флэш баннер для мужского препарата Виардо!

Работа срочная!

Нужно получить наброски к сегодняшнему вечеру.

Размер баннера 240х400

Заказчику хочется конкретики: Если есть проблемы, то их решит "Виардо".

В баннер заказчик предлагает использовать !эротического мужика! с половой проблемой. Соответственно в баннере должно быть действие, где пользователь наглядно видит эффект от Виардо!

Текст взять из баннеров, которые в приложении.

Коробка - Виардо-форте.

Можно коробку и не ставить, если будет мешать.

Приложение: 1 вариант - принятый ранее баннер.

Остальные - непринятые варианты.

Работать нужно в стиле первого приложения! Мужика покруче!

Наброски скидывайте на почту kegorovсобакаseo-sun.ru