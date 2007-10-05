Флэш баннер срочно

Предлагаю работу по созданию баннеров: 88X31 ( до 1,1 кб ), 100X100 ( до 4 кб ) и 468X60 ( до 15 кб ) Gif и другие размеры в едином стиле ( анимация желательна ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется флэш баннер для мужского препарата Виардо!
Работа срочная!
Нужно получить наброски к сегодняшнему вечеру.
Размер баннера 240х400
Заказчику хочется конкретики: Если есть проблемы, то их решит "Виардо".
В баннер заказчик предлагает использовать !эротического мужика! с половой проблемой. Соответственно в баннере должно быть действие, где пользователь наглядно видит эффект от Виардо!
Текст взять из баннеров, которые в приложении.
Коробка - Виардо-форте.
Можно коробку и не ставить, если будет мешать.
Приложение: 1 вариант - принятый ранее баннер.
Остальные - непринятые варианты.
Работать нужно в стиле первого приложения! Мужика покруче!
Наброски скидывайте на почту kegorovсобакаseo-sun.ru
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