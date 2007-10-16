Требуется флеш-баннер

Нужно разработать баннер размером 600X80 желательно flash. Суть баннера должна привлекать клиентов для покупки пластикового окна. Тема пластиковые окна. Баннер должен приманивать и должен быть очень красивым и качественным. На баннере надо показать то-что идет акция, спец скидки и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется изготовить флеш баннер в размере 281х113.
Необходимая информация:
1.Логотип компании
2.Слова "все виды страхования"(без кавычек)
3."персональный страховой агент"
4."индивидуальный подход"
5.пр-т Димитрова, 3
299-42-14 222-69-91
Всё выглядит в фирменных шрифтах и цветах СГ Регион(логотип соответсвенно ёё)
http://www.regionspb.ru/company
Интересуют цена за вариант который можно увидеть на Вашей площадке и сроки когда это можно увидеть(оптимальный вариант), либо портфолио автора и всё те же цена и сроки(допустимый вариант).
Контакты: ICQ#: 462-679-721
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