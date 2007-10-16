Требуется флеш-баннер

Требуется изготовить флеш баннер в размере 281х113.

Необходимая информация:

1.Логотип компании

2.Слова "все виды страхования"(без кавычек)

3."персональный страховой агент"

4."индивидуальный подход"

5.пр-т Димитрова, 3

299-42-14 222-69-91

Всё выглядит в фирменных шрифтах и цветах СГ Регион(логотип соответсвенно ёё)

http://www.regionspb.ru/company

Интересуют цена за вариант который можно увидеть на Вашей площадке и сроки когда это можно увидеть(оптимальный вариант), либо портфолио автора и всё те же цена и сроки(допустимый вариант).

Контакты: ICQ#: 462-679-721