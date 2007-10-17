Предлагаю работу по созданию баннеров: 88X31 ( до 1,1 кб ), 100X100 ( до 4 кб ) и 468X60 ( до 15 кб ) Gif и другие размеры в едином стиле ( анимация желательна ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать баннер 468х60 для туристической компании.
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