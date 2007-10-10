Баннер для Акций

Нужно разработать баннер размером 600X80 желательно flash.

Суть баннера должна привлекать клиентов для покупки пластикового окна.

Тема пластиковые окна.

Баннер должен приманивать и должен быть очень красивым и качественным.

На баннере надо показать то-что идет акция, спец скидки и все такое что придет вам в голову для привлечения клиентов.

Баннер должен хорошо смотрется на сайте http://senaki.ru/ между текстом и шляпы!

ТОЛЬКО КРЕАТИВНЫЕ ИДЕИИИ !!!