Баннер для Акций

$100
БаннерыЗакрыт21 заявка380 просмотров
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Нужно разработать баннер размером 600X80 желательно flash.

Суть баннера должна привлекать клиентов для покупки пластикового окна.

Тема пластиковые окна.

Баннер должен приманивать и должен быть очень красивым и качественным.

На баннере надо показать то-что идет акция, спец скидки и все такое что придет вам в голову для привлечения клиентов.

Баннер должен хорошо смотрется на сайте http://senaki.ru/ между текстом и шляпы!

ТОЛЬКО КРЕАТИВНЫЕ ИДЕИИИ !!!

16 лет назад
soloweb
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 отзывов
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