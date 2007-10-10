Создание баннеров для интернет-магазина

100х100, знакомства бюджет 10$ без портфолио не беспокоить предложения только сюда
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать баннеры для рекламной акции "подарок за покупку".
- Похожие заказы
- $10Баннеры1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $4
Нужно сделать анимированный баннер 88х31. Несложный. Тематику сообщу при личной переписке. Мне нужен готовый gif-баннер в итоге. Бюджет - очень скромный - $4, т.к. баннер не сложный. Не больше!Завершен16 лет назад
- $50
Требуется разработать концепцию и сам баннер для сайта юридических консультаций http://www.dowerie.com . Основной смысл - позвоните по телефону такому-то, профессиональные юридические консультации. Каким-то образом показать, что не бесплатные. Размер примерно 210х350, будет отображаться в левой ...Завершен16 лет назад
Необходимо сделать баннер 468х60 для туристической компании.Завершен16 лет назад
- $20
Требуется переделать баннер: изменить размер, изменить телефон. Исходники имеются. Размер исходников: 240х400 и 400х100. Требуемый размер переделанного варианта: 180х150. Исходники прилагаются. Оплата: 500 рублей. Оплата по факту выполнения.Баннеры11 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать 12 банеров (GIF анимация) для магазина спорттоваров. По три каждого размера (468х60 , 100х100, 88х31) на 4 определенные темы. Жду предложений, просьба указать стоимость и срок, а так же ссылку на Ваше портфолио.Завершен16 лет назад
Создать простой GIF баннер. Оставляйте ссылку на портфолио и номер ICQ, свяжусь сам. P.S. В личку не писать!!!Завершен16 лет назад
Требуется флэш баннер для мужского препарата Виардо! Работа срочная! Нужно получить наброски к сегодняшнему вечеру. Размер баннера 240х400 Заказчику хочется конкретики: Если есть проблемы, то их решит "Виардо". В баннер заказчик предлагает использовать !эротического мужика! с половой проблемой. Соответственно в ...Баннеры11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно сделать 2 баннера 468х60 и 2 100х100 для сайта wmzwmr.ru Вот наброски речёвок: Меняй сегодня. Завтра будет поздно! Ищеш лучший курс - тебе сюда! Реальный обмен по реальным курсам! Обмен для всех, партнерам подработка! Поменяй и удивись! У нас меняют ...Баннеры2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $5
Есть баннер, проблема в том, что на нашем сайте баннер не кликабельный. Видимо, ссылка прописана как-то не так (я в этом не разбираюсь) и должен быть иной способ. Баннер и исходник прикрепляю.Баннеры9 заявокЗакрыт16 лет назад