afon_art

Ярослав Сурман afon_art

 
41 годРоссия/Ростов-на-Дону
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Флэш во всех его проявлениях.

Флэш-программист, дизайнер

Кроме Flash владею графическими растровыми и векторными пакетами

Могу как выполнять заказы по флэшу (flash шапки, баннеры, любые интерактивные элементы, конструкторы, анимационные решения), так и выступать представителем студии при выполнении крупных проектов:

дизайн, разработка и программинг сайтов "под ключ".

Люблю четко сформулированные задачи. Предпочитаю варианты, когда приходит готовый дизайн и ТЗ - в таких случаях работа выполняется с удовольствием и вдвое быстрее обычного.

В портфеле на этом сайте постарался собрать только лучшие работы, выполненные мною за время проффессиональной работы в области flash.

Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
wizardshadow
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$350
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Ярослава Сурмана
Все сделано на высшем уровне, даже лучше чем я описывал тех задании!
Как обычно, в тардициях Артура как заказчика - никакого давления и "капания". Работа в спокойной обстановке + добротный исходный материал = дает хороший результат. Жду продолжения сотрудничества))
Ответный отзыв
alex_krm
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
15 лет назад
Splash Page (intro)
Легко было сотрудничать. Проект и все изменения делались быстро. Рекомендую!
Работа прошла быстро, четко. Возникли некоторые незапланированные изначально переделки, и Александр не возражал против соответсвующего увеличения первоначальной стоимости работы.
Ответный отзыв
wizardshadow
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$400
10 баллов
15 лет назад
Flash программирование для Роскомпраздник
Очешь хороший flash программист. Сделал проект точно в сроки, и очень грамотно. вот что получилось www.rkp.su Реклмендую всем )
Весьма адекватный заказчик. Над душой не стоял, терпеливо ждал выполнения каждого этапа работы, вовремя отвечал на запросы, - вобщем, создал благоприятные условия для плодотворной работы.
Ответный отзыв
Веб-программирование
3 отзыва
от $100
нет рейтинга