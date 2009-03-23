Флэш во всех его проявлениях.

Флэш-программист, дизайнер

Кроме Flash владею графическими растровыми и векторными пакетами

Могу как выполнять заказы по флэшу (flash шапки, баннеры, любые интерактивные элементы, конструкторы, анимационные решения), так и выступать представителем студии при выполнении крупных проектов:

дизайн, разработка и программинг сайтов "под ключ".

Люблю четко сформулированные задачи. Предпочитаю варианты, когда приходит готовый дизайн и ТЗ - в таких случаях работа выполняется с удовольствием и вдвое быстрее обычного.

В портфеле на этом сайте постарался собрать только лучшие работы, выполненные мною за время проффессиональной работы в области flash.