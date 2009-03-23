Флэш во всех его проявлениях.
Флэш-программист, дизайнер
Кроме Flash владею графическими растровыми и векторными пакетами
Могу как выполнять заказы по флэшу (flash шапки, баннеры, любые интерактивные элементы, конструкторы, анимационные решения), так и выступать представителем студии при выполнении крупных проектов:
дизайн, разработка и программинг сайтов "под ключ".
Люблю четко сформулированные задачи. Предпочитаю варианты, когда приходит готовый дизайн и ТЗ - в таких случаях работа выполняется с удовольствием и вдвое быстрее обычного.
В портфеле на этом сайте постарался собрать только лучшие работы, выполненные мною за время проффессиональной работы в области flash.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Баннер-рисовалка для «Болеро»274 просмотра
- Баннер для «Болеро»172 просмотра
- Сайт фотографа Кати Школьник335 просмотров
- Баннер для «Болеро»159 просмотров
- Баннер для «Виноводы»155 просмотров
- Главная страница сайта (2 Мб, звук)200 просмотров
- Баннер для CBB)187 просмотров
- Баннер для BBC153 просмотра
- Баннер для direct.asia.ru311 просмотров
- Видеоплеер для asia.ru305 просмотров
- Футер для L`etoile283 просмотра
- Новогодняя растяжка для asia.ru292 просмотра
Отзывы заказчиков
$350
10 баллов
14 лет назад
Все сделано на высшем уровне, даже лучше чем я описывал тех задании!
Ответный отзыв
Как обычно, в тардициях Артура как заказчика - никакого давления и "капания". Работа в спокойной обстановке + добротный исходный материал = дает хороший результат. Жду продолжения сотрудничества))
$40
10 баллов
15 лет назад
Легко было сотрудничать. Проект и все изменения делались быстро. Рекомендую!
Ответный отзыв
Работа прошла быстро, четко. Возникли некоторые незапланированные изначально переделки, и Александр не возражал против соответсвующего увеличения первоначальной стоимости работы.
$400
10 баллов
15 лет назад
Очешь хороший flash программист. Сделал проект точно в сроки, и очень грамотно. вот что получилось www.rkp.su Реклмендую всем )
Ответный отзыв
Весьма адекватный заказчик. Над душой не стоял, терпеливо ждал выполнения каждого этапа работы, вовремя отвечал на запросы, - вобщем, создал благоприятные условия для плодотворной работы.
Веб-программирование
3 отзыва
от $100
нет рейтинга