Нужно изготовить баннер

Необходимо нарисовать на Flash баннер размерами 313x650. Необходимо: Отрисовать раскадровку по уже имеющемуся сюжету во Flash. Согласовать и утвердить с нами раскадровку. Создать баннер на базе раскадровки. Ждем Ваших предложений, просьба указать стоимость и срок, а так же ссылку на ...