Flash banner

надо сделать флеш баннер в виде полоски-ленты где медленно будут двигаться тумбнейлы изображении (если мышка слева от центра - движение ленты в лево, если мышка справа от центра движение на право), при onMouseOver изображение будет увеличиваться, при нажатии будет переходить на страничку этого продукта. указывайте цену с админкой и без (управление через директорию изображении, 123.jpg будет ссылаться например на product.php?pid=123)

background должен быть прозрачным

пример:rodijeans.com->son bahar 08->kolleksyon

постоплата

срок до понедельника