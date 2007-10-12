Баннер для игрового проекта

Необходимо нарисовать на Flash баннер размерами 313x650. Необходимо: Отрисовать раскадровку по уже имеющемуся сюжету во Flash. Согласовать и утвердить с нами раскадровку. Создать баннер на базе раскадровки. Ждем Ваших предложений, просьба указать стоимость и срок, а так же ссылку на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.
Требуется баннерный ряд,
Формат баннеров – Flash
Размерность – 468x60, 728x90 (далее потребуется вертикальный вариант, за доп. плату)
Максимальный вес – 50 kb
Название проекта: EpicLands.Ru
Сюжет баннеров:
Несколько основных кадров – на фоне гейм-арт (по запросу LineAge любой поисковик выдаст кучу необходимого материала для работы). Фразы (ниже) динамически появляются (фразы можно разбивать и «вводить» наплывом), затем растворяются.
Также необходимо показать элемент сражения в баннере (можно в стиле аниме, когда с двух сторон быстро двигаются статичные персонажи и сходятся мечами. Можно взять рыцаря и эльфа).
Короче говоря, необходимо что-то такое эпическое, динамическое, стильное. Чтобы цепляло :)
Тексты для кадров:
1. LineAge – фентезийная онлайн игра
2. Мы начинаем заселение мира! Обрети друзей, организуй клан, завоюй уважение!
3. Стань первым Лордом Эпических Земель
4. EpicLands.Ru – бесплатный сервер LineAge...
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