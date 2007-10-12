Баннер для игрового проекта

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.

Требуется баннерный ряд,

Формат баннеров – Flash

Размерность – 468x60, 728x90 (далее потребуется вертикальный вариант, за доп. плату)

Максимальный вес – 50 kb

Название проекта: EpicLands.Ru

Сюжет баннеров:

Несколько основных кадров – на фоне гейм-арт (по запросу LineAge любой поисковик выдаст кучу необходимого материала для работы). Фразы (ниже) динамически появляются (фразы можно разбивать и «вводить» наплывом), затем растворяются.

Также необходимо показать элемент сражения в баннере (можно в стиле аниме, когда с двух сторон быстро двигаются статичные персонажи и сходятся мечами. Можно взять рыцаря и эльфа).

Короче говоря, необходимо что-то такое эпическое, динамическое, стильное. Чтобы цепляло :)

Тексты для кадров:

1. LineAge – фентезийная онлайн игра

2. Мы начинаем заселение мира! Обрети друзей, организуй клан, завоюй уважение!

3. Стань первым Лордом Эпических Земель

4. EpicLands.Ru – бесплатный сервер LineAge...