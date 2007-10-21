Вставка в баннер

БаннерыЗавершен7 заявок237 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется в готовый GIF баннер 107*82 сделать вставку - имитацию вращения барабанов с реальной постепенной остановкой. Баннер прилагается. Предлагайте свою цену. Флэш не предлагать!

16 лет назад
burdinng
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
ofeliya
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$16
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень оперативный заказчик. Быстрая постановка задачи и оплата :).
  • Похожие заказы

  • Создание баннеров

    Создать 3 GIF баннера, срок 1-2 дня. Жду ваших ICQ и ссылок на портфолио, свяжусь сам.

    Баннеры30 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Оригинальный баннер

    $5

    Нужен оригинальный баннер 468x60. Тема: "Ваша реклама на сайте". В перспективе создание баннера такой же тематики 160x600.

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Баннер для игрового проекта

    $30

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Требуется баннерный ряд, Формат баннеров – Flash Размерность – 468x60, 728x90 (далее потребуется вертикальный вариант, за доп. плату) Максимальный вес – 50 kb Название проекта: EpicLands.Ru Сюжет баннеров: Несколько основных ...

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Надо нарисовать на Flash баннер размерами 313x650

    Необходимо нарисовать на Flash баннер размерами 313x650. Необходимо: Отрисовать раскадровку по уже имеющемуся сюжету во Flash. Согласовать и утвердить с нами раскадровку. Создать баннер на базе раскадровки. Ждем Ваших предложений, просьба указать стоимость и срок, а так же ссылку на ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужно изготовить баннер

    Нужен баннер для банерообменных сеток, опыть обязательно...Пишу сразу Дизайн эротического ресурса... От Вас конкретно сумму и срок изготовления и примеры Пожалуйста не пишите тут смотри портфолио и тому подобное...такое даже не буду рассматривать...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Требуется флеш-баннер

    Требуется изготовить флеш баннер в размере 281х113. Необходимая информация: 1.Логотип компании 2.Слова "все виды страхования"(без кавычек) 3."персональный страховой агент" 4."индивидуальный подход" 5.пр-т Димитрова, 3 299-42-14 222-69-91 Всё выглядит в фирменных шрифтах и цветах СГ Регион(логотип соответсвенно ёё) http://www.regionspb.ru/company Интересуют цена за вариант который можно увидеть ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Баннер для Акций

    $100

    Нужно разработать баннер размером 600X80 желательно flash. Суть баннера должна привлекать клиентов для покупки пластикового окна. Тема пластиковые окна. Баннер должен приманивать и должен быть очень красивым и качественным. На баннере надо показать то-что идет акция, спец скидки и ...

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен флэш баннер

    $50

    Нужен флэш баннер на тему волейбола. В приложении ТЗ и примеры наших баннеров. Сделать нужно до понедельника. Оплата - 1000р.

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен баннер

    $10

    100х100, знакомства бюджет 10$ без портфолио не беспокоить предложения только сюда

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад