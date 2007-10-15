Баннеры для сайта 4CIO.Ru

Необходим дизайнер на постоянной основе для создания баннеров для сайта клуба директоров ИТ 4CIO.Ru.

Баннеры "событийные", либо для размещения рекламы партнеров.

Основное требование - соответствие стилю сайта. Далее выбор будет производится по:

- креативу

- скорости реакции

- стоимости услуг

Пожалйуста, присылайте мне на e-mail варианты вашего видения баннеров для сайта 4CIO.Ru или размещайте в сети и оповещайте меня (URL). В качестве теста, необходимо сделать баннер (предложить стиль, выслать картинку) для 5-ой годовщины клуба. Пример существующего баннера приведен на главной странице сайта www.4cio.ru, в ротации.