Создание баннера для Украинской системы объявлений

Интерфейс сайта на украинском языке. Баннер также должен быть на украинском языке.

Адрес сайта: OBYAVY.COM.UA

Размер баннера: 468х60

Реализация: AniGIF, Flash

Хотелось бы в баннере "обыграть" одну из (или несколько) "фишек" системы:

- одновременное размещение объявления на главном сайте системы и одном из областных разделов независимо от адреса, с которого объявление подается;

- возможность размещения объявления в топике (наверху списка объявлений) от 1 до 7 дней всего за 50 коп./день;

- дополнительные возможности для зарегистрированных пользователей: редактирование, удаление, а также обновление своих объявлений.

- гибкая система скидок для подписчиков на платные объявления.

Дополнительные требования:

- баннер не должен "навязчиво мелькать";

- палитра выделяющаяся, но не "сочная", ближе к пастельным тонам.