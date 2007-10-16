Создание баннера для Украинской системы объявлений

Нужно сделать баннер. Фразы, которые должны быть на баннере. "select.by" "Все Банки Беларуси" "Все Кредиты" "Все Вклады" Размеры 120*50 или 120*60 Баннер будет размещаться вот тут: http://expoforum.by/ru/year_08/december/bank08 справа в разделе "информационная поддержка" Пожелания к дизайну: Адрес сайта должен быть крупным и хорошо видимым (без заглавных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интерфейс сайта на украинском языке. Баннер также должен быть на украинском языке.
Адрес сайта: OBYAVY.COM.UA
Размер баннера: 468х60
Реализация: AniGIF, Flash
Хотелось бы в баннере "обыграть" одну из (или несколько) "фишек" системы:
- одновременное размещение объявления на главном сайте системы и одном из областных разделов независимо от адреса, с которого объявление подается;
- возможность размещения объявления в топике (наверху списка объявлений) от 1 до 7 дней всего за 50 коп./день;
- дополнительные возможности для зарегистрированных пользователей: редактирование, удаление, а также обновление своих объявлений.
- гибкая система скидок для подписчиков на платные объявления.
Дополнительные требования:
- баннер не должен "навязчиво мелькать";
- палитра выделяющаяся, но не "сочная", ближе к пастельным тонам.
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