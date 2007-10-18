Смена картинок с простым эффектом

$50
БаннерыЗакрыт7 заявок166 просмотров
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Нужно сделать смену изображений на флэшь, с простым эффектом через заданный интервал. Какие будут изображения должно определяться в XML файле.

16 лет назад
serafimpanov
Panov Serafim 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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