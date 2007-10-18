Смена картинок с простым эффектом

Нужно сделать баннер. Фразы, которые должны быть на баннере. "select.by" "Все Банки Беларуси" "Все Кредиты" "Все Вклады" Размеры 120*50 или 120*60 Баннер будет размещаться вот тут: http://expoforum.by/ru/year_08/december/bank08 справа в разделе "информационная поддержка" Пожелания к дизайну: Адрес сайта должен быть крупным и хорошо видимым (без заглавных ...