Переработка баннеров (Flash)

Нужно сделать баннер. Фразы, которые должны быть на баннере. "select.by" "Все Банки Беларуси" "Все Кредиты" "Все Вклады" Размеры 120*50 или 120*60 Баннер будет размещаться вот тут: http://expoforum.by/ru/year_08/december/bank08 справа в разделе "информационная поддержка" Пожелания к дизайну: Адрес сайта должен быть крупным и хорошо видимым (без заглавных ...
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Добрый день, мне нужен флешер, для переработки баннеров:
- изменение размеров,
- ссылок,
- изменение кривых ссылок
Условие: on-line присутствие в течение рабочего дня и возможность в краткие сроки сделать несложные задания.
Ищу 1-2 человек на постоянную основу.
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