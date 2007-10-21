Баннеры для интернет - магазина

$25
БаннерыЗакрыт5 заявок204 просмотра
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Приветствую!

Создать несколько несложных банеров adalt темы

Тематика магазина - геи/би/лесби/транс кино

Желательно на банерах указывать , что магазин во свех нишах(геи/би/лесби/транс ) и главное чтобы было понятно, что это магазин!

Варианты доп. текста для банеров - Самые низкие цены | Богатый выбор | Акция | Лучший магазин нетрадиционного видео | Удовольствие от А до Я

Тест и картинки на твое усмотрение

Креативность ОЧЕНЬ приветствуется!!!

Максимальный размер - 25 кб

Если получится хороший банер, но больше - посмотрим, возможно и так оставлю.

Все банеры в gif

Размеры:

2шт. x 468*60

1 x 380*60

1 x 100*100

1 x 135*400

Примеры банеров которые нравятся

http://www.sex-mir.net/banner_test/sm_banner02.gif

http://www.sex-mir.net/banner_test/sm_banner01.gif

http://www.sex-mir.net/banner_test/banner272890.jpg

http://www.sex-mir.net/banner_test/banner01.jpg

Один банер 468*60 нужно сделать, в стиле http://www.sex-mir.net/banner_test/head.gif, вернее текст и картинки свои разместить, а оформление примера.

Если я ахну от банером, то доплачу $

Есть много проектов! Если работа с фрилансером устроит, то буду регулярно давать заказы(не только на банеры и не только адалт!) Желателен человек, который еще хорошо знает и flash .

Вопросы? Стучи - icq 311023355

Удачи!

16 лет назад
mailtodemon
Дмитрий 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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