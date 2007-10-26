Дизайн для сайта химчисток

Нужен дизайн для солидной компании. Дизайн не шаблонный, креативный, особый. Подробно что нужно сделать при переписки. Сейчас хотели бы увидеть тех, кто свободен и готов взяться. Предоплата будет, 40%. С бюджетом не определились. Скажите свою цену, после ознакомления с заданием. Срок ...
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Нужно создать дизайн для химчисток. Бело-зеленые тона.
Жду предложений.
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