Необходимо разработать дизай сайта. Т: Окна пвх

Необходимо разработать красивый и качественный дизайн

Существует технический макет, на котором расположены элементы, по которому необходимо ориентироваться при создании дизайна.

Необходимо будет предоставить 2 варианта дизайна. (Вариации на тему цветов, не считаются вариантами дизайна)

После согласования варианта, необходимо будет проработать несколько страниц с учетом концепции основного шаблона.

Требования к дизайнеру:

Наличие постоянного Интернета и присутствие в Интернете не менее 1 раза в день днем по Московскому времени. Учитывается не только картинка дизайна, но и качество текста, например читабельность.

Выполняемая работа должна укладываться в сроки. Наличие портфолио.

Если Вы менеджер, посредник или имеете портфолио 2-3 работы, писать бессмысленно.

Прошу оценивать свои силы, если Ваш уровень менее 500у.е. за работу, прошу не писать!