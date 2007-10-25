Необходимо разработать дизай сайта. Т: Окна пвх

$800
Дизайн сайтовЗакрыт43 заявки326 просмотров
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Необходимо разработать красивый и качественный дизайн

Существует технический макет, на котором расположены элементы, по которому необходимо ориентироваться при создании дизайна.

Необходимо будет предоставить 2 варианта дизайна. (Вариации на тему цветов, не считаются вариантами дизайна)

После согласования варианта, необходимо будет проработать несколько страниц с учетом концепции основного шаблона.

Требования к дизайнеру:

Наличие постоянного Интернета и присутствие в Интернете не менее 1 раза в день днем по Московскому времени. Учитывается не только картинка дизайна, но и качество текста, например читабельность.

Выполняемая работа должна укладываться в сроки. Наличие портфолио.

Если Вы менеджер, посредник или имеете портфолио 2-3 работы, писать бессмысленно.

Прошу оценивать свои силы, если Ваш уровень менее 500у.е. за работу, прошу не писать!

16 лет назад
setupsite
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
marsy-a
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$800
Сотрудничество оставило благоприятное впечатление. Четкое выполнение условий работы и в срок. Адекватное понимание дела и вежливое общение. Внушают полное доверие.
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