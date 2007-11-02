Нужен дзайн сайта. Есть 4 идеи, концепции. Необходимо нарисовать эскизы каждого варианта, можно даже от руки, чтобы можно было представить как будет выглядеть. СРОЧНО! Сегодня. Можно в аську 11 62 66, быстрее будет.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн и вёрстка сайта для компании, занимающейся cleaning’ом (мойка чистка домов и т. д.).
Вот список сайтов на данную тематику, для того чтобы понять о чём речь.
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