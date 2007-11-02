Дизайн и вёрстка сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен33 заявки388 просмотров
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Дизайн и вёрстка сайта для компании, занимающейся cleaning’ом (мойка чистка домов и т. д.).

Вот список сайтов на данную тематику, для того чтобы понять о чём речь.

1. www.homeclean.co.uk

2. www.zenhomecleaning.com

3. www.bahousecleaning.com

4. www.homecleaningforyou.com

5. www.maidbrigade.com

Верстка сайта
16 лет назад
myadverter
44 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
22 дня назад
16 лет назад
$100
3 дня
Доволен сотрудничеством, проект выполнен в срок, в соответсвии с тз, все пожелания учтены, все требования выполнены.
Мне приятно было работать с Сергеем. Все было просто и понятно.Честный и порядочный человек! Спасибо и удачи!
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