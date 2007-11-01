Городской обменный пункт WebMoney

Создать, нарисовать макеты в psd. Для компании, занимающейся производством окон. На сайте будут стандартные разделы (О компани, услуги, контакты ...) Макеты нужны для всех страничек, которые будут на сайте. Сколько займет это времени, а какова цена? Просьба в личку не ...