Городской обменный пункт WebMoney

$100
Дизайн сайтовЗавершен16 заявок209 просмотров
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Нужен поностью сайт под ключ (дизайн+мелкий скрипт) пункта ввода/вывода WM с автоматической отправкой заказа клиента на мою элктронную почту в виде заявки и т.п.

Скрипт в себя включает: (автоматический калькулятор ввода/вывода с пересчетом комиссии 5%+форма отправки заявки определенного содержания мне на почту.)

16 лет назад
nnga
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
camokat3
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$10
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно работать с такими людьми, оплатил в сроки. Советую
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