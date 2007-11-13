Создание логотипа и дизайна городского портала

$250
Дизайн сайтовЗавершен16 заявок308 просмотров
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Здравсвуйте уважаемые фрилансеры, нужен дизайн и его верстка для городского портала (желательно совмещение безтабличной верстки с табличной). С элементами Web 2.0

Так же разработка логотипа для него.

По структуре сайт будет типа allrb.ru, цветовые решения типа ufanet.ru

Так же возможно долгосрочное сотрудничество в дальнейшем по созданию баннеров.

Срок 2 недели.

16 лет назад
ITgor
Игорь 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Leloo
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
$250
7 дней
Дизайн сайта получился отличный, оговоренные сроки были выполнены в вовремя, все пожелания были учтены.
Понравилось сотрудничать с Игорем! Понятно объясняет, приятный собеседник, выполнил все свои обязательства. Можете смело брать проекты - человек надежный и честный.