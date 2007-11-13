Создание логотипа и дизайна городского портала

Здравсвуйте уважаемые фрилансеры, нужен дизайн и его верстка для городского портала (желательно совмещение безтабличной верстки с табличной). С элементами Web 2.0

Так же разработка логотипа для него.

По структуре сайт будет типа allrb.ru, цветовые решения типа ufanet.ru

Так же возможно долгосрочное сотрудничество в дальнейшем по созданию баннеров.

Срок 2 недели.