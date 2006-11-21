Разработка на Silverlight, WPF, ASP.NET Web Forms, ASP.NET MVC
Опыт работы более 7-и лет.
Разработка интерактивных Интернет-приложений (RIA) на silverlight около 2-х лет, реальные коммерческие проекты.
Разработка и внедрение Internet-сайтов, проектирование базы данных, оптимизация сайтов под поисковые системы, разработка программного обеспечения, сопровождение и модернизация сайтов.
Опыт работы с технологиями:
ASP.NET 4.0, C#, Microsoft SQL Server 2008, Linq, ORM
XML, HTML, CSS, JavaScript, JQuery
Silverlight, WPF
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
17 лет назад
Проект был выполнен от и до всё пожелания так же были соблюдены на всё 100% хотелось бы отметить аккуратность и быстрое вникание перед поставленной задачей, а так же быстрые сроки сдачи проекта особенно понравились.
Ответный отзыв
Приятный в общении заказчик. Деньги оплатил сразу же по факту завершения проекта.
$250
0 баллов
17 лет назад
Очень негативное мнение. Берётся за несколько работ сразу, и в итоге не выполняет принятые на себя обязательства, спустя месяц после принятия обезательства небыло готово и 5% от работы не советую работать с этим человеком
$100
10 баллов
17 лет назад
Работа выполнена качественно. Внимателен, аккуратен, исполнителен. Работать было очень приятно.
Ответный отзыв
все ok
$20
10 баллов
17 лет назад
Работа выполнена грамотно и в срок. Очень приятно сотрудничать с таким фрилансером
Ответный отзыв
Приятный в общении заказчик, заботится о том, чтобы фрилансер получил деньги в срок.
Веб-программирование
3 отзыва
от $1000
от 30 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $1000
от 30 дней
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
от $1000
от 30 дней
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
от $1000
от 30 дней
нет рейтинга