ITgor

Игорь ITgor

 
40 летРоссия/Уфа
17 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка на Silverlight, WPF, ASP.NET Web Forms, ASP.NET MVC

Опыт работы более 7-и лет.

Разработка интерактивных Интернет-приложений (RIA) на silverlight около 2-х лет, реальные коммерческие проекты.

Разработка и внедрение Internet-сайтов, проектирование базы данных, оптимизация сайтов под поисковые системы, разработка программного обеспечения, сопровождение и модернизация сайтов.

Опыт работы с технологиями:

ASP.NET 4.0, C#, Microsoft SQL Server 2008, Linq, ORM

XML, HTML, CSS, JavaScript, JQuery

Silverlight, WPF

JavascriptHTMLCSSjQuery
Отзывы заказчиков
Wylif
Гость 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$200
10 баллов
17 лет назад
Нужен мод галереи для dle v.5.2
Проект был выполнен от и до всё пожелания так же были соблюдены на всё 100% хотелось бы отметить аккуратность и быстрое вникание перед поставленной задачей, а так же быстрые сроки сдачи проекта особенно понравились.
Приятный в общении заказчик. Деньги оплатил сразу же по факту завершения проекта.
Ответный отзыв
allservis
51 годУзбекистан
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$250
0 баллов
17 лет назад
Сайт-оплаты ЖКХ
Очень негативное мнение. Берётся за несколько работ сразу, и в итоге не выполняет принятые на себя обязательства, спустя месяц после принятия обезательства небыло готово и 5% от работы не советую работать с этим человеком
alex_spb
49 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Перенос контента с сайта на сайт
Работа выполнена качественно. Внимателен, аккуратен, исполнителен. Работать было очень приятно.
все ok
Ответный отзыв
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
17 лет назад
Создание отчетов для печати и экспорта в Excel
Работа выполнена грамотно и в срок. Очень приятно сотрудничать с таким фрилансером
Приятный в общении заказчик, заботится о том, чтобы фрилансер получил деньги в срок.
Ответный отзыв
Веб-программирование
3 отзыва
от $1000
от 30 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $1000
от 30 дней
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
от $1000
от 30 дней
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
от $1000
от 30 дней
нет рейтинга