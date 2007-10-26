Редизайн страниц мерчанта

Дизайн сайтовЗавершен6 заявок327 просмотров
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Имеются несколько страниц мерчанта. К некоторым открыт свободный доступ, к некоторым - закрыт.

Задача - произвести редизайн страниц мерчанта.

Хотели бы видеть нечто очень простое, элегантное, не перегруженное графикой (практически без лишней графики), но приятное и удобное.

Флеш исключен, анимированные графические элементы - тоже.

16 лет назад
aironik
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
Kurilshik
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
6 дней назад
16 лет назад
$1000
7 дней
Алексей полностью окунулся в задачу и успешно ее реализовал. Работа выполнена значительно раньше оговоренного срока. Директор IT-Департамента нашей Компании Мария Борковская выражает особую благодарность и просит передать, что она в восторге от реализации проекта :) Спасибо, Алексей ! Обязательно будем обращаться с задачами подобного типа !
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