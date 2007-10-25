Два простеньких шаблона для DLE

$25
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка121 просмотр
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Нужно сделать два простеньких шаблона для DLE c возможностью замены графики шапки (иначе говоря, чтобы можно было вставлять туда обычную картинку jpeg). Три колонки.

Стучите: 326-996-246

Вот пример дизайна, но он уже слишком много раз использовался, хочется какого-то разнообразия:

http://overmods.ru/dle_obr.jpg

16 лет назад
Evpen
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
KrasIT
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$25
1 день
Если бы Тимофей был женщиной, я бы на нем женился )))). Столько ему голову морочил, а он даже не выругался ни разу - все пожелания сделал в лучшем виде. Вот это выдержка! Отличный, опытный специалист.
Адекватный заказчик - знает чего хочет, четко формулирует задачу. Оплата в срок и даже с небольшим бонусом :)
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