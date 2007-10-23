Дизайн и вёрстка HYIP-проекта.

$500
Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок178 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется дизайн и вёрстка для HYIP (высокодоходные инвестиционные программы).

Требования:

-светлые тона

-лаконичный, юзабильный

-минимум графики, но с изюменкой

-и, естественно, быть тематическим

-без Flash

Срок: 1-2 недели.

Оплата через СБС.

16 лет назад
PugunovVL
47 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
Vinteger
Виктор 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
81 отзыв(-4)
16 лет назад
$490
10 дней
  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта элитных квартир

    $525

    Здравствуйте, требуется новый дизайн сайта по аренде хорошо отделанных квартир, которые сдаются иногородним, как альтернатива гостинице. То как сейчас выглядит сайт, вы можете посмотреть на http://podushkalux.ru Новый дизайн должен быть стильным и напоминать гостиничный сайт. На выходе от ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редизайн

    $300

    Требуется редизайн сайта: www.pattayahouse.info Основная задача сайта: Дизайн должен быть позитивным и вызывать ощущение профессионалзима владельца сайта. Есть готовый МАКЕТ, шапка почти утверждена, нужно немного поправить лого и макет, добавить деталей, то есть оживить сайт – ...

    Дизайн сайтов57 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн информационно-развлекательного портала

    $100

    Необходима разработка дизайна первой страницы информационно-развлекательного портала, технический дизайн прилагается. Нужен только шаблон (минимум 2 варианта). Контакты: Ольга [email protected] 80503519445

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется разработка логотипа и дизайна сайта

    Требуется разработка логотипа и дизайна сайта (без инсталяции) для Социальной сети http://mityaev.ning.com Данная работа является пробной. Если Ваш дизайн будет удачным, Вы получаете пакет заказов на 5 аналогичных сайтов. Художественное образование обязательно. Жду ваших предложений и работ. С ...

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн для сайта (рейтинг-новости)

    Приветствую! Скажу сразу, оплаты за работу скорее нет, чем есть. Поэтому кто работает в нормальном русле: работа-оплата, может не читать дальше. По делу, в сторону от лирических замечаний... Необходимо создать дизаин сайта, основными элементами которого являются рейтинг и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сайт для молодой юридической организации

    Необходимо создать сайт для молодой юридической организации. Нужна верстка и дизайн. Подробности лучше обговорить при личной встрече. Но можно и виртуально, оставляйте координаты. Текст добавим на сайт самостоятельно, от вас требуются только картинки и хотя-бы ...

    Дизайн сайтов50 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редизайн

    $250

    Добрый день. Нужен редизайн для музыкального портала, макет главной странички, и 2 внутренних. Полное т.з. при переписке. Бюджет 250$ Предоплата 100$ Сроки не жмут, но хотелось бы чтоб всё было готово через 6 дней.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн сайта программного продукта

    $500

    Требуется дизайн сайта программного продукта. Сайт будет включать в себя следующие основные разделы -главная -о программе - развитой каталог с различными категориями с add-ons к программе - система новостей и заметок на сайте - форум - регистрация и личный кабинет пользователей Это ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад