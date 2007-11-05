Требуется дизайн сайта программного продукта.

Сайт будет включать в себя следующие основные разделы

-главная

-о программе

- развитой каталог с различными категориями с add-ons к программе

- система новостей и заметок на сайте

- форум

- регистрация и личный кабинет пользователей

Это в крацие, фактически все детали изложенны в ТЗ в виде схемы.

Доступ к ТЗ дам после просмотра Вашего портфолио.

ТЗ частично на английском, элементарные знания язака must have

ТЗ-Схема разбита на части:

- sitemap - тут все понятно

- информационные блоки - универсальные единицы вывода информации. Т.е. сделать единый дизайн для них и выводить их где надо списком/таблицей/блоками

- Темплейт - перечисление элементов управления

- Разделы - подробнее про каждый раздел, что в нем будет, какие блоки в него будут входит и т.д.

Фирменные цвета и лого будут предоставлены.

Публика сайта в основном подростковая.

Рассчитываю на креативность и инициативность дизайнера,

если Вы видите, что чего-то в ТЗ пропущено, или нестыковка, или лишнее

или Вам чего-то не понятно, выходим на связь и обсуждаем оперативно.

Для этого нужна хорошая связь.

Также рассчитываю на Ваши рекомендации по юзабилити разрабатываемого дизайна

Убедительная просьба к отвечающим

Предложения сопровождать:

- ссылкой на портфолио

- своей ценой.

- сроками, сроки нужно выдерживать, пишите сразу реалистичное кол-во времени,

которое Вам понадобиться

- контактными данными.

- в личку писать не надо.

Ответы в стиле "возьмусь" и без сроков и конкретики рассматриваются в последнюю

очередь.

Вяткасофт - не надо писать в этот проект.

Оплата перевод через систему Contact, либо Webmoney

Предоплату НЕ делаю... но и исходники не прошу до оплаты.