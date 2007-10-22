Разработка высокобюджетного дизайна для сайта

Ищу дизайнера из МОСКВЫ для разработки ДОРОГО сайта – нужен только дизайн, без верстки, т.е. только картинка главной и внутренней странички. Нужны только ПРОФЕССИОНАЛЫ.

Разговор начинается ТОЛЬКО со ссылки на ваше портфолио и ТОЛЬКО в ICQ 142765

Прошу реально оценивать свои силы и не писать мне если вы обычно делаете дизайн за 100$