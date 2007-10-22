Дизайн для сайта промышленного оборудования

$100
Дизайн сайтовЗакрыт28 заявок343 просмотра
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Сайт компании, реализующей промышленное оборудование:

1. генераторы (производителей Кипор и Ючай http://generator.co.ua )

2. вибрационное строител. оборудование (производ. masalta.com.cn )

3. об. для автоматизации ворот (производ. gateoperate.com)

Каждый из типов оборудования предполагает каталог подтипов и моделей.

Дизайн

шапка

имидж промышленности

надпись: компания Генератор

меню: о компании, продукция, сервис, производство, вакансии, разд. 6

главная стр

структура как http://www.templatemonster.com/website-templates/16610.html

делим на три вертикальных блока, в каждом - заголовок направления, характерная картинка, 10-12 слов текста, логотип производителя

типовая стр каталога - подтипы

показать на примере строит. оборуд. в центре - http://ukr-stroy.com/construction-methods/vibration-equipment/

панель слева - банеры типов (как http://www.templatemonster.com/oscommerce-templates/16595.html)

сроки - на среду 24 окт. 12:00 (или раньше)

оплата за утверждённый макет

16 лет назад
tkaty
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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