Дизайн сайта

$500
Дизайн сайтовЗакрыт23 заявки298 просмотров
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Если вы понимаете идеологию вэб 2, если вам есть что показать, а именно красивый дизайн портала, нарисованный вами, что бы я посмотрел и сказал, да , вот рука мастера, тогда , пожалуйста, оставьте здесь прямую ссылку, на сделанные вами работы (только вэб 2, всё подряд не оставляйте. Лучше одну, но стоящую) и ICQ. Отбор строго по портфолио. Бюджет не обсуждается. Предоплата только в случае наличия у вас телефона.

Дизайн сайта
16 лет назад
Media-S
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
aleksandr-denys
Александр 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
$500
5 дней
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