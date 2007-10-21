Нужно внести небольшие исправления дизайн сайта на Joomla, который сейчас расположен http://www.ukr-audit.com.ua/1index.php Дизайн построен на дивах. Нужно: 1. в шапке по центру добавить место для модуля "Баннеры" размером 468*60 2. в шапке над баннеров нужно сделать место под ...
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Если вы понимаете идеологию вэб 2, если вам есть что показать, а именно красивый дизайн портала, нарисованный вами, что бы я посмотрел и сказал, да , вот рука мастера, тогда , пожалуйста, оставьте здесь прямую ссылку, на сделанные вами работы (только вэб 2, всё подряд не оставляйте. Лучше одну, но стоящую) и ICQ. Отбор строго по портфолио. Бюджет не обсуждается. Предоплата только в случае наличия у вас телефона.
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