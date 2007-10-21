Только профессионалам.

Если вы понимаете идеологию вэб 2, если вам есть что показать, а именно красивый дизайн портала, нарисованный вами, что бы я посмотрел и сказал, да , вот рука мастера, тогда , пожалуйста, оставьте здесь прямую ссылку, на сделанные вами работы (только вэб 2, всё подряд не оставляйте. Лучше одну, но стоящую) и ICQ. Отбор строго по портфолио. Бюджет не обсуждается. Предоплата только в случае наличия у вас телефона.