Дизайн + Верстка

есть сайт http://lineforce.ru/ моего сервера. Хочу сделать свой дизайн- страничку и наложить её на php коды сайта. желательно сделать сначала флеш приветствие, а потом уже основная страничка сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пожайлуста, кто сможет отрисовать и сверстать дизайн для сайта.
Всего 6 страниц. ТЗ есть. Графики минимум. Фактически нужно только сделать главную, а остальные 5 страниц уже вариации главной с минимальными изменениями. Бюджета нет. Предлагаю ссылку с главной страницы навсегда и положительный отзыв.. также могу помочь с продвижением вашего сайта в поисковиках.
skype: vismankeishy почта :[email protected]
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