PHP Nuke Template

$100
Дизайн сайтовЗавершен11 заявок165 просмотров
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Нужно сделать дизайн для одной компании по художественной ковке . Есть кое какие наработки по графике, нужно все переварить , и сделать дизайн под Php-nuke, если с системой не знакоми, просто дизайн можно

Жду предложений

PHP
16 лет назад
maridansoft
Малхасян 
44 годаАвстрия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
25 отзывов
Выбранный исполнитель
1nx
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов(-1)
16 лет назад
$50
2 дня
Привет Всем, вот закончили проект, дизайном которого занимался Дмитрий. Хочу зарекомендовать молодого человека, как спасобного, креативного, готового сотрудничать и работать в команде хорошогого работника. Все сделал быстро и креативно, красиво и приятно на глаз. Никаких проблем, нареканий, задержек не было.. Будем работать и дальше
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