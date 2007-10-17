Дизайн cайта аниме!

Нужен сложный и КРАСИВЫЙ дизайн сайта АНИМЕ! с присутствием 2-х героев (мальчик и девочка)

В каждом разделе, в шапки они делают разные действия:

раздел видео - например вместе смотрят фильм

раздел статьи - например девочка читает а мальчик у нее за спиной

в общем все в этом духе, для каждого раздела свои картинки. Всего разделов 8!

Все элементы сайта и сам сайт должен быть выполнен в стиле АНИМЕ! поэтому нужен человек разбирающийся и знающий что такое аниме!

Еще раз повторюсь что должно быть красиво и качественно!

мая аська 255785163