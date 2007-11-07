Доработка дизайна сайта

Дизайн сайтовЗавершен16 заявок201 просмотр
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Надо подобрать отдельные елементы уже готового дизайна сайта для каждой из 11 тематических страниц. В основном это люди разных профессий, которые совершают разные действия, связанные с темами страниц, а также другие предметы.

16 лет назад
And111
Гость 
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
iacek
Иван 
40 летГермания
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
Cходная цена, работа была выполенена качественно и в строк. Последующие доработки были сделаны быстро.
Мне понравилось работать с заказчиком. Выплата предоплаты + остальной суммы за проект в срок и полностью. Четкие и понятные требования к задачам проекта и доработкам. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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