Доработка дизайна сайта

Необходимо переделать стандартный дизайн Sci из дистрибутива Shop-Script. Имеется компьютерный магазин, у которого есть свой логотип (логотип вышлю, а так же на всякий случай фотографии самого магазина, вывесок и табличек в нем). Необходимо привести стандартный ...
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Надо подобрать отдельные елементы уже готового дизайна сайта для каждой из 11 тематических страниц. В основном это люди разных профессий, которые совершают разные действия, связанные с темами страниц, а также другие предметы.
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