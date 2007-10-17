Разработка дизайна сайта - контрольные, курсовые

В качестве ориентира по структуре сайта необходимо использовать www.studentam.by

Сайт должен быть рассчитан на разрешение 1024х768.

Общая цветовая гамма: золотистый, серый.

Структура остается той же, что и у studentam.by:

1) левая часть – вертикальное меню

2) верхняя часть – «шапка» - должна быть несколько большей по высоте (см. далее)

3) логотип в виде спасательного круга – остается (см. далее)

4) правая часть – новостной блок – то же самое

5) поля поиска быть не должно

«Шапка» сайта:

Должна быть рисованной, причем в том же стиле, что и studentam.by, т.е. главный герой – «студент» - должен иметь то же узнаваемое лицо. В остальном: фоном должно служить изображение МГУ им. Ломоносова. Фон должен быть дан так, чтобы люди сразу понимали, что это МГУ. На фоне МГУ должна стоять «крутая» машина, также легко узнаваемая. Рекомендую Porche Cayenne, BMW X5 и т.п. – на выбор. В этой машине должен сидеть наш студент. В руке он должен держать свой диплом. Диплом также должен быть узнаваем. На дипломах с отличием слово «диплом» пишется золотистыми буквами, так что рекомендую сделать именно так.

В общем – в нескольких словах – идея проста: «крутой» студент получил диплом с отличием, учась в таком престижном ВУЗе, как МГУ, благодаря нам.

Сайт направлен на VIP-заказчиков, так что качество картинки должно быть очень высоким. То же самое касается и остальных элементов дизайна.

Можно слегка отойти от идеи, но суть должна оставаться той же. Главное – это герой, изображенной на картинке. Люди должны четко понимать, что studentam.by и новый проект сделаны одним и тем же дизайнером, выдержаны в одном и том же ключе и т.п.

В правой части шапки должна быть надпись (в 3 строки, с уступом):

V.аши

I.скренние

P.омощники

Так она смотрится не очень, надо будет сделать ее красивой и цельной.

Со всеми идеями по поводу «шапки» и предварительными набросками лучше будет заранее ознакамливать меня, так как итоговый результат может быть неприемлемым из-за неверно выбранной концепции.

Логотип

Должен остаться тот же спасательный круг, кроме: на studentam.by на двух четверятх круга выбито слово «Studentam». Для нового сайта верхнее слово необходимо заменить на «V.I.P.» - по цвету ориентируюсь на ваш вкус.

В принципе, это самое главное. Остальное (шрифты/макет оформления страниц с новостями, списком предметов и т.п.) – разберемся по мере готовности «шапки» и общей структуры (интересно посмотреть на цвета).