Создать шаблон для Oscommerce BTS

Требуется создать дизайн для компании ведущей успуги в 2х различных направлениях: 1. Кадровое агенство, 2. Обучение за рубежом. Основные пожелания клиента: 1. Стиль 2. Красота и привлекательность 3. Настроение 4. Легкость Сейчас сайт выглядит просто ужасно и вообще не понять как: ...