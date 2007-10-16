Дизайн сайта для ShopCMS

$100
Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок131 просмотр
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Нужен простой дизайн сайта (макет +верстка) для магазина на движке ShopCMS. Тематика сайта - отопление и водоснабжение (радиаторы и прочее).

Фактически нужен редизайн сайта http://termonet.ru/

Дизайн сайта
16 лет назад
elemir
Елена 
55 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад