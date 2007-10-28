Доработка дизайна

Доброго времени суток. Я заказал дизайн, но дизайнер сделал только главную страницу взял предоплату и свалил, так что теперь нужно додель то что уже начато, на все про все 3-4 дня, ТЗ вышлю на мыло тем кто готов взяться. Дизайн не сложный, поэтому денег не много макс. что могу себе позволить это 3000 р.

Все вопросы на мыло [email protected] или в ПМ